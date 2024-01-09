بأمر من المستوى السياسي .. جيش الاحتلال يسحب آلآف الجنود من شمالي قطاع غزة

وطن: أكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي، سحب الآلاف من قواته في قطاع غزة، وذلك في إطار انسحاب كبير للقوات الإسرائيلية من شمالي قطاع غزة، "بأمر من المستوى السياسي والطوارئ"، وفق ما أفاد به الإعلام الإسرائيلي.

وتخوض المقاومة الفلسطينية في غزة، اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغِلة، في أكثر من محور في القطاع. وفي إثر ذلك، ارتفعت حصيلة الجنود القتلى في المعارك البرية، إلى 180 جندياً منذ بداية التوغل.

واعترف "جيش" الاحتلال، في وقتٍ سابق، أن 9 ضباط وجنود، قتلوا في المواجهات مع المقاومة الفلسطينية، في وسط وجنوبي القطاع أيضاً.

كذلك، ارتفعت حصيلة الجنود المصابين في المعارك البرية في قطاع غزة،في الساعات الـ 24 الماضية، إلى 27 جندياً مصاباً.

وأمس، أظهرت بيانات جيش الاحتلال، إصابة 103 جنود في المعارك البرية.

وفي السياق، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أنّه "منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر تمّت معالجة 222 جريحاً في مستشفى رمبام أصيبوا في ساحات القتال".

الميادين