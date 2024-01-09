الأردن :قمة ثلاثية لبحث التطورات في غزة والضفة يوم غدٍ

وطن: أعلن الديوان الملكي الأردني، الثلاثاء،أن قمة ثلاثية تجمع الملك عبد الله والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس؛ ستقعد في مدينة العقبة يوم غدٍ لبحث التطورات “الخطيرة” في غزة ومستجدات الضفة الغربية.

وذكر البيان أن “الملك عبدالله الثاني يعقد في العقبة، الأربعاء، قمة ثلاثية مع السيسي والرئيس الفلسطيني، لبحث التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات في الضفة الغربية”.

وأشار إلى أن “القمة تأتي ضمن إطار جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع”.

وتعقد القمة المقررة، بالتزامن مع جولة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على عدد من دول المنطقة.