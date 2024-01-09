أبو عبيدة: دمرنا 42 آلية إسرائيلية وأجهزنا على 22 جنديا خلال أسبوع

وطن: قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن "مقاتلي القسام دمروا الأسبوع الماضي 42 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا وأجهزوا على 22 جنديا من المسافة صفر".

وأضاف أن القسام أوقعت العشرات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في 52 مهمة استهدفت فيها جيش الاحتلال بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات.

وأكد أن القسام نسفت منزلا وفجرت 4 مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود الاحتلال، وأطلقت صاروخ أرض-جو على مروحية في سماء القطاع.