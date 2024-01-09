مصر ترفض طلباً إسرائيلياً لمراقبة المنطقة العازلة مع غزة

وطن: نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر أمنية مصرية قولها، إنّ "مصر رفضت اقتراحاً "إسرائيلياً "يقضي بإشراف الاحتلال على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وقطاع غزة"، مضيفةً أنها "تعطي الأولوية لجهود التوسط في وقف إطلاق النار قبل العمل على ترتيبات ما بعد الحرب".

ووفق المصادر المصرية نفسها، فإنه خلال تلك المحادثات، اتصلت "إسرائيل" بمصر بشأن تأمين "محور فيلادلفيا" كجزء من الخطط الإسرائيلية لمنع الهجمات المستقبلية.

كما أشارت المصادر إلى أنّ "المسؤولين الإسرائيليين لم يناقشوا السيطرة على الممر، خلال محادثات وقف إطلاق النار الحالية، لكنهم طلبوا بدلاً من ذلك المشاركة في مراقبة المنطقة، بما في ذلك من خلال تقاسم استخدام تكنولوجيا المراقبة الجديدة التي ستشتريها إسرائيل".

وكشفت المصادر المصرية أنّ "المفاوضين المصريين رفضوا الفكرة"، لكن "مصر عززت الحواجز المادية على جانبها من الحدود".

وأوضحت المصادر أيضاً أنّ "مصر تعطي الأولوية للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، كأساس ضروري للمناقشات حول غزة، ما بعد الحرب، بما في ذلك تأمين محور فيلادلفيا".