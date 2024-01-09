الناطق باسم سرايا القدس: ما يحدث بالميدان أكبر كثير مما توثقه كاميرا المقاومة

وطن: أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، في كلمة له اليوم، بالصوت والصورة، "تمكن المجاهدين من إسقاط طائرة استخبارات تابعة للاحتلال في سماء خان يونس"، جنوبي قطاع غزة، وأطبقوا على معلومات مهمة فيها، مشيراً إلى أن السرايا ستعرض ما يوثق ذلك.

وأعلن أبو حمزة أن مجاهدي السرايا، أجهزوا على قوةٍ "إسرائيلية" تحصنت في أحد المباني في محاور القتال بخان يونس. وعقب كلمته نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس، مشاهد توثق عملية الالتحام.

وشدّد أبو حمزة على أن ما يحدث في الميدان "أكبر بكثير من أن توثقه كاميرات المقاومة"، إذ تواصل المقاومة الفلسطينية اشتباكها مع قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، في أكثر من محور محققة الخسائر في صفوف جيش الاحتلال.

وفي الوقت الذي تستمر فيه الصواريخ بالانطلاق من القطاع باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، مع وصول معركة "طوفان الأقصى ليومها 95، أكد أبو حمزة "ألاّ عودة ولا استقرار للمستوطنين في غلاف غزة طالما استمرت الحرب".

وقال، بشأن أهداف الاحتلال من عدوانه على القطاع غزة: "من يرد أن ينزع سلاحنا سننزع روحه. وهدف العدو المعلن بالقضاء على المقاومة لن يتحقق ولو استمرت الحرب إلى ما لا نهاية".