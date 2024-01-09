"ميدل إيست أي": قرار عالمي بتنظيم مسيرات يوم السبت المقبل للمطالبة بوقف الحرب على غزة

وطن: ذكرت صحيفة "ميدل إيست أي" أن، "عدة دول في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وقعت على يوم عالمي للتحرك سيشهد تنظيم مسيرات يوم السبت تطالب "إسرائيل" بإنهاء هجومها الدموي على قطاع غزة المحاصر"، بحسب الصحيفة.

ووفقًا للصحيفة، "تقول جماعات المناصرة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها والتي تنظم هذه المبادرة إن المسيرات، التي ستنظم في 13 يناير/كانون الثاني - اليوم التاسع والتسعين من حرب الاحتلال على غزة - تسعى إلى حشد الناس للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب على القطاع المحاصر".

وقالت الصحيفة إنه، "من المقرر تنظيم مسيرات في عشرات المدن من دول من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وسويسرا والدنمارك وجنوب أفريقيا ونيجيريا وغانا واليابان وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والبرازيل والأردن وتركيا والعديد من الدول الأخرى".

وقال المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وهو أحد المجموعات البريطانية العديدة التي تنظم الحملة، إن "العدد المتزايد من المدن التي تنضم إلى التحرك العالمي".

وتابع المنتدى، "إننا نقف معًا متحدين في حملة #GazaGlobalAction، ونرسل رسالة مدوية مفادها أن العالم يطالب بالتغيير والعدالة ومستقبل خالٍ من العنف".

وأضافت أن "الواقع المرير" في غزة "يسلط الضوء على الحاجة الملحة للاهتمام الدولي والمساعدات الإنسانية وجهود منسقة نحو التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع".

و"ستنظم المظاهرات قبل يوم من مرور 100 يوم على الحرب على غزة، والتي أدت إلى استشهاد أو فقدان أو جرح ما لا يقل عن أربعة بالمائة من سكان غزة" بحسب الصحيفة.

و"تشمل المجموعات الأخرى في بريطانيا التي تنظم الاحتجاجات أصدقاء الأقصى (FOA)، والرابطة الإسلامية البريطانية، وتحالف أوقفوا الحرب، وحملة التضامن مع فلسطين (PSC)، وحملة نزع السلاح النووي" بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة، "قادت هذه الجماعات الاحتجاجات المناهضة لحرب العراق في 15 فبراير/شباط 2003، والتي جرت في أكثر من 600 مدينة واجتذبت الملايين من المتظاهرين".