هآرتس : جيش الاحتلال يُقاتل "عدواً" غير مرئي على الجبهة الشمالية والنتائج ستكون وخيمة

وطن: قالت صحيفة "هآرتس"العبرية ، إنّ "القوات" الإسرائيلية "تقاتل "عدواً "غير مرئي على الجبهة الشمالية على حدود فلسطين المحتلة ولبنان ".

ونقلت الصحيفة عن قائد فصيلة في في جيش الاحتلال ، ألون بيتران، قوله إنّ "هناك شعور بأننا بط في ميدان للرماية، لأن الجندي العادي لا يفهم تكتيكات الصورة الكبيرة".

كما نقلت عن أحد جنود الاحتياط، قوله إنّ "النتائج ستكون وخيمة إذا لم تجد السلطات حلولاً لجنود الاحتياط.. وسيكون هناك استعداداً أقل للحضور للخدمة الاحتياطية".

وذكرت الصحيفة أنّ "الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات تملي الحياة في الشمال، وهو وضع يخشى سكان البلدات شمال فلسطين المحتلة أن يصبح سمة مميزة لفترة طويلة قادمة".

وفي هذا السياق، أشارت "هآرتس" إلى أنّ "كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية أصبحت مهجورة، بعد أن تم إجلاء نحو 21 ألف شخص منها، أي 87% من سكانها".

وأوردت أنّ "ما يقرب من 190 صاروخاً ضرب كريات شمونة منذ بدء الحرب، بالإضافة إلى 6 هجمات بطائرات بدون طيار، ما أسفر عن تدمير وإصابة عشرات السيارات، و87 مبنى، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطرق والبنية التحتية.