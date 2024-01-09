قادة جيش الاحتلال يحذرون حكومة نتنياهو .. الضفة على شفا الانفجار

وطن: حذّر كبار المسؤولين في جيش الاحتلال ، رئيس حكومة الاحتلال ، بنيامين نتنياهو، وأعضاء كابينيت الحرب، من "منحدر زلق" قد يقود إلى تصعيد وشيك في مدن الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي قد يشكل "جبهة جديدة سيتعين على الاحتلال التعامل معها بقوة كبيرة".

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 12 العبرية ، في ظل العمليات العسكرية المكثفة التي يجريها جيش الاحتلال في الضفة الغربية وارتفاع وتيرة الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 340 فلسطينيا برصاص الاحتلال في أنحاء الضفة.

وأفادت القناة بأن رئيس أركان جيش الاحتلال ، هرتسي هليفي، وكبار الضباط الإسرائيليين، وجهوا تحذيرات واضحة ومباشرة لقيادة كابينيت الحرب، في مناسبات مختلفة خلال الأيام الماضية، شددوا من خلالها على أن "الضفة الغربية على شفا الانفجار"، معتبرين أن "الأمر قد ينتهي باندلاع انتفاضة ثالثة".

وعللت القيادات العسكرية ذلك بـ"تصاعد الغليان الناجم عن الصعوبات الاقتصادية، ومنع العمال الفلسطينيين من العمل في إسرائيل"، وشدد التقرير على أن كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية للاحتلال ، بما في ذلك المسؤولين في جهاز الأمن العام (الشاباك)، "شركاء في هذه المخاوف وانضموا إلى تحذيرات الجيش".



ولفتت القناة إلى أن المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، يشاركون الأجهزة الأمنية للاحتلال في هذه المخاوف، ويضغطون على تل أبيب للعمل على "التخفيف من حدة التوتر في الضفة"، فيما يمتنع نتنياهو من اتخاذ خطوات عملية في هذا السياق بسبب اعتباراته السياسية في ظل الضغوط التي يمارسها عليه شركاؤه في الائتلاف.

عرب48