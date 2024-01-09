شركه ترست العالمية للتأمين تقدم ساعة ثلاثية الأبعاد لمدينة نابلس

وطن: شهدت مدينة نابلس الانتهاء من بناء القاعدة وتركيب الساعة ثلاثية الأبعاد مقابل مدرسة الكندي وذلك بهدف تجميل المنطقة وإضافة عنصر جمالي فيها.

وأعلنت بلدية نابلس انه بتبرع من شركة ترست العالمية للتأمين، تم الانتهاء من بناء القاعدة وتركيب الساعة ثلاثية الأبعاد مقابل مدرسة الكندي وذلك بهدف تجميل المنطقة وإضافة عنصر جمالي فيها.

ولفتت البلدية أن الطواقم الهندسية في البلدية قد أعدت التصميم للموقع وأشرفت على التنفيذ.

وسيجري العمل خلال الفترة القادمة على استكمال أعمال إنارة الساعة وتزيين الجزيرة المحيطة بها.ظ