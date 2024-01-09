منظمة الصحة العالمية: لا يمكن تقديم المعدات والأدوية لغزة إلا بوقف إطلاق النار

وطن: قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير أن منظمته يمكنها تقديم المعدات والأدوية لغزة في حال وقف إطلاق النار،وأبدى تخوفه ان يتكرر في جنوب القطاع ما حدث في شماله

وأضاف ليندمايرفي مقابلة صحفية أن منظمة الصحة العالمية لا يمكنها توفير حماية للمستشفيات،واصفاً أن الوضع في غزة بالعصيب على العائلات والمرضى والفرق الطبية.

وأضاف ليندماير أنالمنظمة تواصلت مع "اسرائيل"ودول أخرى لكن حديثهم محالف لما هو واقع على الأرض في غزة.