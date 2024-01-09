الاحتلال يعترف بمقتل 9 من ضباطه وجنوده بمعارك قطاع غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 9 من ضباطه وجنوده، خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلن جيش الاحتلال، صباحا، مقتل 4 ضباط وجنود وإصابة ثلاثة ضباط وثلاثة جنود بجراح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة.

وفي إعلان لاحق، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل خمسة ضباط وجنود اخرين، ليرتفع عدد القتلى المعلن عنهم إلى 9.

وبينت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 6 من القتلى المعلن عنهم اليوم، قتلوا في تفجير داخل نفق في البريج وسط القطاع.

وأمس الاثنين، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إصابة 19 ضابطا وجنديا في صفوف قواته خلال الساعات الـ24 الماضية، في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن من بين الجرحى 228 بحالة خطيرة، و374 بحالة متوسطة، و440 طفيفة، ولا يزال 453 جندياً وضابطاً ممن أصيبوا منذ بدء العملية البرية، يتلقون العلاج في المستشفيات.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل 514 من الضباط والجنود منذ بداية الحرب، بينهم 180 منذ انطلاق الحرب البرية في قطاع غزة.