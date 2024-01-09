بوليفيا وجنوب إفريقيا وغيرهما على صلة وثيقة بالمشهد الفلسطيني أكثر من قيادة السلطة السياسية

كتب: رباح جبر

ما يهمّنا في هذه المقالة ليس الإسهاب في تعداد ووصف جرائم الاحتلال، فالأراضي الفلسطينية المحتلة كلها في حرب وعدوان يشنه الاحتلال الإسرائيلي بشراكة أمريكية غربية لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية ، وحرب إبادة وتطهير عرقي على قطاع غزة دخلت شهرها الرابع ، ارتقى خلالها حتى كتابة هذا المقال أكثر من 23 ألفا من الشهداء ثلثيهم من الأطفال والنساء ، وتم تدمير حوالي 80% من المساكن في قطاع غزة وغالبية مستشفيات القطاع تم تدميرها وإخراجها

من الخدمة ،عوضا عن حرب التجويع الممارسة ضد شعبنا الفلسطيني في القطاع، وفي الضفة الغربية ومنذ طوفان الأقصى تم إفلات قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين التي تشن حربا أخرى على شعبنا في الضفة من عقالها، وتصاعدت وتيرة جرائمها وليس أقلها مئات الشهداء الذين ارتقوا وعدد المعتقلين الذي بلغ أكثر من خمسة آلاف معتقل منذ طوفان الأقصى ، وتصاعد عمليات الاقتحام للمخيمات والقرى والمدن وتخريب البني التحتية ومصادرة الأراضي لصالح الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وهدم المنازل والحواجز وإغلاق الطرق وتقطيع أوصال الضفة .

ولكن الأمر الغريب والمريب حقا ، هو أن حالة الحرب العدوانية التي تشن على الشعب الفلسطيني، يتم مقابلتها من قبل القيادة السياسية للسلطة إما بالصمت كما هي الحالة في الأسابيع الأولى من العدوان، وكأن ما يجري من عدوان إنما هو على شعب آخر ومن كوكب آخر، أو بدعوة بعض أقطابها إلى محاسبة المقاومة الفلسطينية ( التي أعادت القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد والاهتمامات الدولية بعد انحسارها إلى حد كبير ) ، أو من خلال تصريحات بعض قياداتها التي أبدت الاستعداد لتولي زمام السلطة في غزة ( طبعا بعد هزيمة المقاومة العصية على الانكسار)، وكل هذه المواقف لقيادة السلطة السياسية أظهرت عجزها أكثر من أي وقت مضى حتى في أعين جزء كبير من أنصارها ومؤيديها السابقين ، وكشفت حالة النكوص التي تعيشها وغربتها عن المشهد الفلسطيني أكثر من أي وقت سابق.

إن من المعيب أن تكون مواقف بعض الدول – عوضا عن الشعوب التي تخرج يوميا في معظم ساحات العالم للتضامن مع فلسطين وضد العدوان- ، متقدمة على القيادة السياسية للسلطة التي لم تبادر حتى الآن حتى للاتصال مع القيادة السياسية للفصائل المقاومة من أجل توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة العدوان ، في الوقت الذي تتكرر فيه لقاءات هذه القيادة مع المبعوثين الأمريكان والغربيين الشركاء في العدوان عسكريا والذين يغطون دولة الاحتلال ويدعمونها سياسيا.

ودبلوماسيا وإعلاميا ، ويتجاهلون في نفس الوقت إرادة الشارع والشعب الفلسطيني ومؤسساته وأحزابه وقواه الحية التي تطالبها ( أي القيادة السياسية للسلطة) بالدعوة إلى المبادرة إلى حوار وطني تشارك فيه كل فصائل وأحزاب الشعب الفلسطيني، بما فيها الفصائل المقاومة التي تتصدى للعدوان على شعبنا البطل في غزة.

ومع تقدير شعبنا لشجاعة وموقف عدد من دول العالم كجنوب إفريقيا التي أغلق سفارة دولة الاحتلال ، وعلّقت كافة الصلات معها لحين وقف عدوانها ، وتتحرك في المحافل الدولية كمحكمة العدل الدولية والجنائية الدولية من أجل محاكمة الاحتلال على جريمة حرب الإبادة والتطهير العرقي ، ولبوليفيا التي قطعت علاقاتها مع دولة الاحتلال منذ بدايات هذا العدوان وانضمت إلى دعم دولة جنوب إفريقيا ومحاكمة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ولغيرهما من الدول ككولومبيا وإسبانيا وبلجيكا وكوبا التي أدانت مبكرا عدوان الاحتلال ، أليس من الغريب والمستهجن أن تكون مواقف هذه الدول أكثر صلابة وشجاعة في الدفاع عن شعبنا.

‎‎‎‎‎‎‎

إن على القيادة السياسية للسلطة إذا أرادت أن تكون حقا قيادة تليق بهذا الشعب وتضحياته ، وحتى لا تذهب هذه التضحيات سدى ، كما ذهبت تضحيات الانتفاضة الكبرى وإنجازاتها التي كانت مؤهلة لأن تأتي بالاستقلال لولا الاستثمار البائس لها والإتيان بأوسلو التفريطي ، فعليها أن تبدأ أولا بتطبيق قرارات الشرعية الفلسطينية المتصلة بدولة الاحتلال ، وأهما تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال والوقف الفعلي للتنسيق الأمني والخروج من الغلاف الجمركي الإسرائيلي ، وهذه قرارات أخذتها مؤسسات منظمة التحرير منذ المجلس المركزي 2015 وحتى المجلس المركزي 2022 مرورا بالمجلس الوطني عام 2018.

كما أن عليها أن تبادر بالدعوة إلى اجتماع عاجل للأمناء العامين( رغم أنه كان يجب أن يكون قد تم فعلا قبل عدة أشهر) بهدف استعادة الوحدة الوطنية وتشكيل مركز قيادي فلسطيني موحّد يتسلّح بإستراتيجية كفاحية وطنية جامعة تتصدى للعدوان، وتمكّن شعبنا من خوض معركة الاستقلال الوطني والتصدي لمؤامرات تصفية القضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة.

أما في حالة استمرار قيادة السلطة السياسية في التردد والمماطلة في الاستجابة لهذه الارادة الشعبية الجامحة ، واستمرارها في المراهنة على الولايات المتحدة الأمريكية شريكة الاحتلال في عدوانه وبعدما سقطت عنها ورقة التوت الأخيرة ، وأصبحت معزولة كما الاحتلال ، فإن ذلك يعني بوضوح ، أن هذه القيادة – كما قال أحد أعضاء اللجنة المركزية لفتح – قد أصبحت جزءا من النظام الرسمي العربي الذي ينصاع للإملاءات الأمريكية ويدور في فلكها ؟؟؟