ما بين شرق اوسط جديد و مكان تحت الشمس

كتب محمد عبد المحسن عابدة: شياطين الصهاينة و المعرفين على انهم اذكى شخصيات سياسية في اسرائيل شمعون بيريز احد ابرز مهندسي اتفاق اسلو رئيس اسرائيل الراحل عام 2016 ألف كتاب شرق اوسط جديد و نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل الذي كتب مكان تحت الشمس.

المتعمق بخبث شمعون يجد انه في الصفحات التي دونها كان يبحث عن حل للنزاع و يبدي تخوفا كبيرا من الديمغرافيا... بيريز عرف نفسه دوما انه تيار وسط كان حريصا أثناء كتابته الناعمة للاطار العام لاتفاق اوسلو لتجنب اسرائيل مصير نزاع يوغوسلافيا الذي ادى لتفكيكها بعامل الديمغرافيا من هنا بلور فكرة إدارة نزاع مع منظمة التحرير يعترف من خلالها ان النتائج هي الوصول لحل الدولتين بضمان ان تكون لاسرائيل اليد الامنية العليا ... كان بيريز يريد إدارة النزاع اكثر من التفكير بالحل ذلك لقناعته ان السلام مع ياسر عرفات لا يمكن ضمانه بالاخص ان ابو عمار قائد عسكري يلتف حوله الفلسطينين قد يقلب الطاولة في أي وقت لكن كان لديه قناعة ان هذا هو الممكن و الا سيكون البديل ما اسماهم بالاصوليين .... شمعون حرص على تأجيل القضايا العشر للحل النهائي الى المرحلة الأخيرة التي كان مخطط لها بعد خمس سنوات من اوسلو كان يسترسل القول للشعب اليهودي ان التنازلات التي اضطرت إسرائيل لتقديمها مقابل السلام ذاكرا الأسباب التي وقفت وراء هذه التنازلات من ذلك على سبيل المثال الانسحاب من غزة التي اعتبرها بؤرة للمشاكل ومنطقة مكتظة بالسكان الفلسطينيين فضلا عن أنه لايوجد من يرغب بهذه المنطقة من العالم بما في ذلك الدول العربية المجاورة لها.

وعن ما حققته إسرائيل من مكتسبات مقابل هذه التنازلات البسيطة كان يقول ساترك للإسرائيليين اكتشاف الجزء الأكبر بأنفسهم في المستقبل.

فكرة بيريز كانت تنبع من قناعة داخلية ان لا منتصر بالحرب و تخوفه الدائم بعد امتلاك ايران للسلاح نووي ،شمعون قالها في احدى لقاءاته ان الاتفاقيات التي نبنيها اليوم مع القوة المعادية لنا هي الطريق الامثل لضمان وجود اسرائيل على الخارطة بالاخص ان جيشنا يصارع عقليات تعتقد انها تمتلك الهاما من السماء موجها الحديث للصهاينة ماذا تتوقعون اذا لم نقبل التعايش معهم لكن فكرة قبول الود مع هذه الشعوب يجب ان تبنى على اساس السيادة لاسرائيل.

هذه الخطط انهارت مع هزيمة حزب العمل بالانتخابات و صعود اليمين بزعامة نتنياهو للحكم ليحل مكان فكرة شرق اوسط جديد فكر و رؤية مكان تحت الشمس التي تتبنى الحل على أساس التحجر بشكل جنوني بالعنف و مفهوم جديد اطلق عليه بيبي مصطلح سلام الردع يتبنى من خلاله ان العرب عامة و الفلسطينين خاصة هي مجتمعات غير ديمقراطية و لا يمكن اعتبارها شريك بحل ودي و انما يجب التخلص من الاتفاقيات الموقع معهم و في.

بن يمين استطاع أنْ يُطبِّق بشكل كبير كل أفكاره، بتحطيم اتفاقيات أوسلو ومحاولاته التي لا تكل بدفن ووأد فكرة حل الدولتين، على ارض الواقع تم تكثيف الاستيطان بشكل جنوني حتى لم يعد بالإمكان الحديث عن حل الدولتين، طوِّق القدس بالمستوطنات بحيث جعل تقسيمها كما يقول مستحيلًا وما زال يحاول بكل قوة السيطرة على سلوان والتي ذكرها في كتابه وأهميتها الاستراتيجية لإسرائيل، أما عن عشرات ألوف الفلسطينيين في القدس الشرقية، فبواسطة الضغوط والتضييق وهدم البيوت ومصادرة الأراضي يعول على افراغها ومنع أي فلسطيني جديد من دخولها و ذهب الامر به الى ان اعلن بشكلا صريح الغاء تصنيفات اراضي الضفة الغربية و تحويلها الى مناطق ج.

نتنياهو كان تحدث في مكان تحت الشمس بصيغة تنكر بشكلا قطعي الرواية الفلسطينية مستندا الى التوراه مركزا على ان الضفة الغربية هي مسرحًا لأحداث هامة في مسيرة الشعب اليهودي قبل الشتات، فالخليل دفن فيها أجداد الأمة، وفي ألون مورية تلقى إبراهيم وعد الرب بالأرض، وبيت لحم تضم قبر راحيل، وأريحا عن طريقها دخل يهوشع إلى البلاد، ونابلس حيث تليت التوراة على مسمع الشعب…ألخ. ويركز نتنياهو حديثه عن سلوان وهي التي تتعرض هذه الأيام لأبشع أنواع التنكيل والمصادرة حيث تهدم البيوت ويتم التضييق على سكانها لإجبارهم على الرحيل، ويقول إنَّ أسفلها يقع نبع وبركة كانا يزودان القدس بالمياه في عهد الهيكل الأول، وهو موقع مذكور في التناخ، وحول هذا الموقع بنى داوود عاصمته في الشرق الأوسط

ويعاود التأكيد لا يمكن تحقيق الأمن لإسرائيل إلا عبر “قوة الردع المعتمدة على قوة الحسم، فلا بديل لإسرائيل إلا سلام مسلح وحذر بحيث يوفر القوة الكافية لها لردع العرب، ولا شك أَنَّ الذي أجبر الدول العربية التي وقعت اتفاقيات مع إسرائيل هو القوة وليس الرغبة بالسلام من قبلهم.

نتنياهو اليوم و هو على اعتاب مغادرة الحكم يستغل كل ما تبقى من نفوذه للرمق الاخير و بذريعة احداث 7 اكتوبر بتنفيذ ابشع المجازر بقطاع غزة و الضفة ليعطي الفلسطينيين ثلاث خيارات اما التسليم و القبول بحكم تحت دولة على غرار بن نون عندما اقتحم اريحا او الرحيل او الفناء

طبعا الفلسطينيون و العالم لن يقبلو باي حال من الاحوال سواء فكرة بيريز اونتنياهو و ما يثبت هذه الفرضية هو التمسك الدولي بخيار حل الدولتين كاستراتيجية شمولية ،هنا يجب علينا كفلسطينيين الالتفاف و الوحدة و صياغة موقف وطني ينقذنا من ازمتنا و نتجه للعالم بالتعاون مع التكتلات الكبرى المؤثرة بالاخص الصين التي باتت تمثل قوة اقتصادية و سياسية لا يمكن تجاهلها بالاخص ان امريكا تتبنى الرواية الاسرائيلية .