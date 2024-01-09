تشييع جثماني الشهيدين يوسف الخولي وعاهد موسى في مخيم طولكرم

وطن: شيّعت جماهير شعبنا في محافظة طولكرم ظهر اليوم الثلاثاء، الشهيدين يوسف علي الخولي (22 عاما)، وعاهد سلمان موسى (23 عاما)، الذين اغتالتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي في ضاحية اكتابا شرق المدينة مساء أمس.

وانطلق موكب تشييع جثماني الشهيدين الخولي وموسى، من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، ثم جاب المشيعون شوارع المدينة باتجاه مخيم طولكرم حيث مسقط رأس الشهيدين، مرددين التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجريمة الاحتلال بحق الشبان ومجازر الاحتلال على شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة.

وعرّج المشيّعون على منازل ذوي الشهداء لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم من ذويهم وأقاربهم، ثم الصلاة على جثمانيهما في مسجد السلام في المخيم وموراتهما الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وسيتم تشيع جثمان الشهيد طارق أمجد شاهين (24 عاماً) الذي استشهد مع الشهيدين الخولي وموسى، وهو من سكان مدينة طولكرم بعد صلاة عصر اليوم في المقبرة الغريبة .

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة، إن طولكرم أصبحت في حرب مفتوحة مع الاحتلال الذي يستبيح المدينة ومخيماتها ويغتال بطريقة همجية وبدم بارد.

واستنكر المشيعون جرائم الاحتلال بحق شعبنا في الضفة وغزة، مؤكدين صمود شعبنا ومواصلة النضال حتى تحقيق الحرية ودحر الاحتلال.

وعم الإضراب الشامل مدينة طولكرم وضواحيها ومخيماتها تلبية لدعوة القوى الوطنية والاسلامية حدادا على أرواح الشهداء.

وكان الشهداء الثلاثة اغتيلوا من قبل قوة خاصة اسرائيلية مساء أمس الاثنين، عندما حاصرت منزل عائلة الخولي في ضاحية اكتابا، وأطلقت نيران أسلحتها بكثافة باتجاه الشبان، فقتلت ثلاثة، واعتقلت شابين، كما دعس جيب احتلالي جثة الشهيد شاهين وهو ملقى على الأرض.