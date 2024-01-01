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ضمن خطتها الخمسية.. "كهرباء القدس" تُنجز مشروع تمديد كوابل ا ...
الباحث القانوني في الهيئة المستقلة طاهر المصري لـوطن: الاحتل ...
عرابي: المعركة الحقيقية في الضفة.. والاحتلال مرتبك من قواعد ...
وطن تتابع ..حصار مطبق على بلدة سنجل منذ 3 أشهر ومخاوف من سيط ...
أكثر من 12 ألف اعتداء ضد المواطنين من قبل الاحتلال ومستوطنيه ...
"طوفان الأقصى" في يومها الـ95.. الاحتلال يتكبد مزيدًا من الخ ...
وسط اشتباكات عنيفة.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة ومخيم طولكرم
الاحتلال يغتال ثلاثة شبان في طولكرم
مركز "شمس" : استمرار الاقتحامات اليومية للضفة الغربية من قبل ...
شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في م ...
بلينكن في "إسرائيل" للمرة الخامسة منذ بدء الحرب على غزة
جنوب إفريقيا تقاضي إسرائيل في محكمة العدل الدولية
متظاهرون يقطعون جسورا في نيويورك دعما للفلسطينيين
"جعجعة بلا طحين".. تفاعل كبير مع توبيخ الحوثي لمذيعة BBC خلا ...
هل كان جيفري إبستين عميلا لصالح الموساد؟
الاقتصاد المنزلي في مواجهة الإغلاق والبطالة
حصار مطبق على مخيم العروب
القبور "مُكتظة" في محافظة الوسطى بقطاع غزة
"لا تدفعوا ثمن الرصاص الذي يقتل أطفالنا".. مقاطعة منتجات الا ...
شح الزيت والزيتون في غزة بسبب العدوان
تجليات الواقع الفلسطيني في 200" متر"
وَمَضَات نَقْدِيَّةٍ مِنْ سِيسِيولْوجِيا حَالَةَ اَلْحَرْبِ
فيلم "3000 ليلة"... صورة واقعية لتجربة الأسيرات الفلسطينيات ...
هل بدأ العدّ العكسي للحرب؟
جولة بلينكن والأسئلة الصعبة
لجنة القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.. ملف فساد أسود أغلق ...
تحقيق استقصائي لوطن وأمان: غياب تأمين صحي شامل.. حرمان الكثي ...
تحقيق استقصائي لوطن: الدعم الحكومي للجمعيات.. معايير واضحة ف ...
أين ذهبت أموال التبرعات التي جمعتها وزارة الأوقاف لصالح اللا ...
تحقيق استقصائي لوطن: "المواد الأساسية.. تلاعبٌ بالأسعار وغيا ...
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