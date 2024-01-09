مستوطنون يطلقون الرصاص الحي صوب مزراعين في السموع والاحتلال يعتقل اثنين منهما

وطن: أطلق مستوطنون، اليوم الثلاثاء، الرصاص الحي صوب مجموعة من المزارعين أثناء فلاحتهم أراضيهم في بلدة السموع جنوب الخليل، كما اعتقل جنود الاحتلال اثنين منهما.

وأفاد مراسلنا، بأن مستوطنين مما تسمى مستوطنة "عتنائيل" أطلقوا النار على مجموعة من المزارعين في خلة نياص ببلدة السموع، أثناء فلاحتهم أراضيهم، دون وقوع إصابات، كما اعتقل جيش الاحتلال المزراعين تركي شحدة أبو عواد، وسليم حمدان أبو عواد.

وفي السياق ذاته، احتجز الاحتلال عددا من المزارعين ومنعهم من دخول أراضيهم في منطقة سدة الثغلة شرق يطا جنوب الخليل.