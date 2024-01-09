الاحتلال يعلن مقتل 4 من ضباطه وجنوده بمعارك قطاع غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل 4 من ضباطه وجنوده الليلة الماضية في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال إصابة ثلاثة ضباط وثلاثة جنود بجراح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة.

يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تأكيد مصادر إسرائيلية، الليلة الماضية عن مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في عمليتين للمقاومة خلال الساعات الـ24 السابقة.

وقالت المصادر الاسرائيلية إن أحد الهجومين أدى لانفجار ذخيرة في شاحنة عسكرية ما أسفر عن مقتل وإصابة جنود، مشيرة إلى أن الهجوم الآخر تمثل في قصف مبنى كان يتمركز فيه جنود جنوبي القطاع.

وأضافت المصادر الإسرائيلية أن الإعلان عن القتلى يعتبر الأقسى على الجيش منذ بداية الحرب.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن من بين الجرحى 228 بحالة خطيرة، و374 بحالة متوسطة، و440 طفيفة، ولا يزال 453 جندياً وضابطاً ممن أصيبوا منذ بدء العملية البرية، يتلقون العلاج في المستشفيات.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل 516 من الضباط والجنود منذ بداية الحرب، بينهم 182 منذ انطلاق الحرب البرية في قطاع غزة.