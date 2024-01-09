بلينكن في "إسرائيل" للمرة الخامسة منذ بدء الحرب على غزة

وطن: وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن حرب غزة، وهي الزيارة الخامسة له منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتأتي الزيارة ضمن جولة في المنطقة شملت حتى الآن تركيا والأردن وقطر والإمارات والسعودية.

وكان بلينكن قد قال قبل وصوله إنه سينقل إلى المسؤولين الإسرائيليين ما سمعه من قادة الدول التي زارها، وإنه سيتحدث مع قادة الاحتلال بشأن الاتجاه المستقبلي لحملتهم العسكرية في غزة وعن رؤيته لمستقبل المنطقة و"إسرائيل".

وقال الوزير الأميركي إنه وجد قادة المنطقة في الدول التي زارها عازمين على منع اتساع نطاق الصراع بين دولة الاحتلال وحركة حماس في غزة. وأضاف قبيل مغادرته السعودية، أن جميع من تحدث إليهم يدركون حجم التحديات ولا أحد يعتقد أن شيئا سيحدث بين عشية وضحاها.

في المقابل، قال مسؤولون إسرائيليون إنهم سيبلغون بلينكن بأن الفلسطينيين لن يعودوا إلى شمال غزة ما لم تفرج حماس عن مزيد من الرهائن.

وكانت قناة "إن بي سي" نقلت عن مسؤول أميركي رفيع قوله، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيبلغ "إسرائيل" بضرورة إنهاء الحملة العسكرية في أقرب وقت ممكن. وأضاف المسؤول الأميركي أن بلينكن سيطلب من "إسرائيل" اللجوء لعمليات عسكرية مركزة لتقليل الضحايا من المدنيين.

الاختيار بين طريقتين

من جهة ثانية، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في إدارة بايدن قوله إنه سيتعين على نتنياهو الاختيار بين طريقة بن غفير وسموتريتش في الحكم أو طريقة ترضي واشنطن.

وكان وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، أعلنا قبل أيام دعمهما لما وصفاه بـ "التهجير الطوعي للفلسطينيين من قطاع غزة".

وحسب وسائل إعلام عبرية، فمن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي صباح الثلاثاء مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وفي وقت لاحق مع وزير الخارجية يسرائيل كاتس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب.

وأضافت أن بلينكن قد يلتقي أيضا بعائلات المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة، فيما سيلتقي رئيس المعارضة يائير لبيد صباح الأربعاء.

المصدر : الجزيرة