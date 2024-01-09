جيش الاحتلال: 9 آلاف جندي تلقوا "دعما نفسيا" منذ بداية الحرب

وطن: كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة، أن حوالي 9 آلاف من جنوده تلقوا "مساعدة نفسية" منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم يعد نحو ربعهم إلى القتال.

جاء ذلك وفق بيان جديد كشفت عنه الهيئة الطبية في جيش الاحتلال وفق القناة الـ12 العبرية وصحيفة يديعوت أحرونوت.

وبحسب البيان، فقد تقدم ما يقارب 9 آلاف جندي بطلب للحصول على مساعدة نفسية منذ بداية الحرب، ولم يعد ربعهم تقريبا إلى القتال.

وتابع البيان "في المجمل احتاج نحو 13 ألف جندي نظامي واحتياط إلى مرافقة أو علاج طبي على مستوى ما أثناء القتال، وأصيب الآلاف منهم في المعارك".

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال إصابة 19 جنديا وضابطا خلال الساعات الـ24 الماضية في معارك قطاع غزة، حيث تتواصل الاشتباكات وسط القطاع وجنوبه مع استمرار القصف.

وحسب أحدث بيانات نشرها جيش الاحتلال، فقد ارتفع عدد الجرحى من جنوده وضباطه إلى 1042 جريحا منذ بدء هجومه البري على غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهم 228 جروحهم خطيرة، في حين بلغ العدد الإجمالي 2438 جريحا منذ اندلاع الحرب في السابع من الشهر نفسه.

أما عدد القتلى من جنود وضباط الاحتلال فقد بلغ 510 منذ بدء الحرب، منهم نحو 180 منذ بدء الهجوم البري.

المصدر : "الجزيرة + الأناضول"