غالانت: لا نستطيع تدمير حزب الله.. وعلينا التوصل إلى تسوية سياسية

وطن: قال وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت أنه يتعين على "إسرائيل" التوصل إلى "تسوية سياسية مع حزب الله لأنها لا تستطيع تدميره بالكامل".

وأكّد غالانت أنّ جيش الاحتلال "لن يربط بين عودة سكان شمال قطاع غزة وبين الانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب"، مضيفاً: "سيكون هناك مخطط آخر لعودة المخطوفين وربط الأمور ببعضها ليس صحيحاً".

وقال المعلق في جيش الاحتلال"روعي شارون" عبر قناة كان العبرية "انّه إذا سار الاحتلال "بعملية مكثفة ضد قوة الرضوان في حزب الله فالاحتمال الأكبر انه سيكونوا في حرب شاملة"، مؤكداً أنّ على "إسرائيل فعل شيء ما لإزالة تهديد "الرضوان" وإبعادها 8 كلم عن الحدود من دون الدخول في حرب شاملة، مضيفاً أنّه ليس متأكداً من أن هذه التكنولوجيا موجودة.

وتابع شارون: "لهذا السبب بلينكن هنا وقبل أسبوع هوكشتاين كان هنا، الهدف هو الوصول الى اتفاق والقفز عن مرحلة الحرب، ليس مؤكد أنّ هذا ممكن، لكن يوجد قليل من التفاؤل، بالنهاية كي يتمكن سكان الشمال من العودة، ينبغي إيجاد حل لتهديد الرضوان، حتى لا يستفيقوا في حانيتا صباح يوم ما كما استفاق سكان ناحل عوز".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد تحدثت عن الخسائر المالية التي يتكبّدها الاحتلال الإسرائيلي مع تواصل الحرب على الجبهة الشمالية مع حملة القصف المتواصلة التي يشنها حزب الله، حيث تبلغ الخسارة المالية ما يقرب من 1.6 مليار دولار.

كما أفاد مراسل قناة "مكان" العبرية، أنّ التراجع الكبير في المبيعات والمدخولات التي تشهدها المحال التجارية على "الحدود الشمالية" منذ اندلاع الحرب يبدو واضحاً، إذ واصلت نسبة الانخفاض في المبيعات إلى أكثر من 70%.

المصدر: "الميادين"