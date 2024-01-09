توقعات ChatGPT حول سعر سولانا في عام 2024 مع ارتفاع السعر مجدّداً بنسبة 10%، وتفاؤله تجاه Bitcoin Minetrix

يواصل سعر عملة سولانا (Solana-SOL) مساره الصاعد المُبهر مسجّلاً زيادةً بنسبة 10% خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية؛ وبالنظر للزخَم الصاعد لهذه العملة، فقد قدّم نموذج الذكاء الصنعيّ شات جي بي تي (ChatGPT) توقعاته حول مستقبل عملة SOL لعام 2024 بناءً على تحليل الأسس التقنية والمالية لهذه العملة مع أخذ مؤشراتها الفنيّة بعين الاعتبار.



كما سلّط ChatGPT الضوء على البيع المسبق لمشروع Bitcoin Minetrix (وعملته BTCMTX) الجديد كعملةٍ بديلةٍ جديرة بالاهتمام بسبب إمكانات نموّها الكبيرة.

سعر سولانا يرتفع بنسبة 10% مع بدايةٍ قويةٍ لعام 2024

افتتحت عملة SOL العام الجديد بشكلٍ قويٍّ مع تخطي سعرها حاجز 114$ في اليوم الماضي ليعاود بلوغ مستوياته المسجلة في 26 كانون الأول/ديسمبر الماضي قبل الانخفاض الأخير.



وقد يعكس هذا الارتفاع في سعر عملة SOL مع بداية عام 2024 تفاؤل المتداولين والمستثمرين بشأن إمكانات سوق الكريبتو -ككلٍّ- للعام الجديد. وبعد الحماس الذي شهده القطاع في نهاية عام 2023، تُرجِّح التوقعات أن تتواصل الظروف المواتية في هذا السوق خلال العام الجديد بالنظر لازدياد إقبال المستخدمين على العملات الرقمية.

كذلك تُرجِّح التوقعات أن تنافس بلوكتشين سولانا المتميّزة بسرعتها وتكاليفها المنخفضة بلوكتشين إيثيريوم على حصتها السوقية ضمن قطاع الويب الثالث (Web3)؛ ولا يسعنا سوى الانتظار لمعرفة ما إذا كان الزخم الحاليّ لعملة SOL سيتواصل، إلا أن التحركات السعريّة الصاعدة في مطلع عام 2024 تدعو للتفاؤل بلا شك.



وتسبّبت هذه الحركة السعرية الصاعدة بارتفاع القيمة السوقية لعملة SOL إلى 49.1 مليار دولار لتصبحَ خامسَ أكبر عملةٍ رقميةٍ في العالم بعد تفوّقها على عملة بينانس (Binance Coin-BNB).



شات جي بي تي يُرجِّح تراوح سعر SOL بين 150$ و200$ خلال 2024 بسبب تزايد الزخم الصاعد

رجَّحَ ChatGPT ارتفاع سعر عملة سولانا بشكلٍ مبهرٍ خلال 2024 بناءً على عدة عوامل رئيسية؛ ووفق تحليلات نموذج الذكاء الصنعيّ، تتمتع سولانا بأسسٍ تقنيةٍ متينةٍ ونظامٍ تقنيٍّ سريع النموّ فضلاً عن زخمها الصاعد، ما قد يدفع بالسعر لبلوغ قمم جديدة خلال العام الحالي.

كما رجَّح ChatGPT أن يتراوح سعر عملة SOL بين 150$ و200$ خلال 2024 إذا تواصلت الظروف المواتية، ما يمثل زيادةً كبيرةً مقارنةً بالأسعار الحالية، إذ يتأرجح السعر حالياً قريباً من 114$.

ويتعزّز احتمال نموّ هذه العملة بالنظر لتميز سولانا في قطاعاتٍ عديدة مثل التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ما يُرجِّح ازدياد الطلب على عملتها الأساسية SOL، وأيضاً بفضل قيام المطوّرين ببناء تطبيقاتٍ لامركزيةٍ (dApps) على بلوكتشين سولانا بشكلٍ متزايد للاستفادة من سرعتها وانخفاض تكلفة معاملاتها.



علاوةً على ذلك، قد تسهم المراحل الرئيسية أو التحديثات المهمّة للبلوكتشين هذه في دفع سعر عملتها للأعلى أكثرَ فأكثر.

أخيراً، أبدى ChatGPT تفاؤله بشأن إمكانات نموّ سعر عملة SOL، ما يمثل أخباراً رائعةً لمالكي العملة المتطلعين للمزيد من الأرباح خلال عام 2024.



مشروع Bitcoin Minetrix يهدف لتسهيل المشاركة في تعدين بيتكوين، وChatGPT يرجّح نموّ قيمة عملته لما يتراوح بين 5 و10 أضعافٍ خلال العام الحالي

بعيداً عن سولانا، أبدى ChatGPT تفاؤله تجاه مشروع Bitcoin Minetrix (وعملته BTCMTX) الذي يهدف لتسهيل المشاركة في تعدين بيتكوين (Bitcoin-BTC).



فبفضل نموذج الرهن من أجل التعدين (Stake-to-Mine) الفريد من نوعه، يتيح هذا المشروع لكافة المستخدمين الحصول على مكافآت التعدين إلى جانب إمكانية كسب دخلٍ من عملة BTC دون الحاجة لاقتناء معدات التعدين باهظة الثمن.



ولا يتعيّن على المستخدمين سوى رهن عملات BTCMTX للحصول على أرصدة التعدين -والتي توفر لهم قوة التعدين اللازمة لتعدين عملة BTC- ما يوفّر للمستثمرين العاديين إمكانية الوصول لقطاع تعدين بيتكوين بشكلٍ فاعل.

ليس هذا فحسب، بل يمكن للمستثمرين كسب عوائد سنويةٍ تُقارب 89% عن طريق رهن عملة BTCMTX، ما يوفر لهم مصدرَ دخلٍ آخر.

ويرى ChatGPT أن عملة BTCMTX تمتلك إمكاناتِ نموٍّ كبيرةً خلال عام 2024 إذا وظّف فريق المشروع ميّزاته القوية لصالحهم، ورجَّح نموذج الذكاء الصنعي أن يصل سعر BTCMTX لما بين 0.05$ و0.10$ خلال العام الحالي، ما قد يمثل زيادةً كبيرةً بالمقارنة مع سعر البيع المسبق الحالي البالغ 0.0126$.

وتشير توقعات ChatGPT إلى تضاعف السعر بين 5 و10 أضعافٍ لتفاؤله بمشروع التعدين الصديق للبيئة هذا مُرجّحاً أن ينجح خلال 2024.

تجدر الإشارة إلى أن البيع المسبق لعملة BTCMTX قد حصَد بالفعل أكثرَ من 7.2 مليون دولار، فضلاً عن تجاوز عدد أفراد مجتمع المشروع في تيليجرام 10,500 مستخدم، ما يعني زيادة رواج Bitcoin Minetrix ويبشر بسنةٍ حافلةٍ بالإثارة.



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