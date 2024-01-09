ارتفاع عملة SPONGE بنسبة 17% خلال 24 ساعة، فهل ستكون عملة الميم التالية التي ستحقق انطلاقة سعريّة هائلة؟

كانت بداية عام 2024 مبشّرةً لعملات الميم التي شهدت نجاحاتٍ كبيرةً لعلَّ أهمَّها كان من نصيب عملة سبونج (SPONGE) التي ارتفعت قيمتها بأكثرَ من 17% خلال 24 ساعةً متفوّقةً بشكلٍ كبيرٍ على رائدتي فئة عملات الميم: دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وشيبا إينو (Shib Inu-SHIB).

الحياة تدبّ مجدداً بعملة SPONGE وسط ارتفاعاتٍ سعريةٍ حادة

ظهرت عملة SPONGE على الساحة خلال أيار/مايو من عام 2023، لتتمكّن من بلوغ قيمةٍ سوقيةٍ تقارب 100 مليون دولار خلال أيام، وفي حين ترتكز العملة على بلوكتشين إيثيريوم، فقد اجتاحَت فئة عملات الميم بفضل اتباعها لأسلوب تسويقيٍّ منحَها الانتشارَ فضلاً عن دعم مجتمعها المتنامي عبرَ الإنترنت؛ وقد شارك أكثر من 13,000 شخصٍ خلال بيعها المسبق، ما ساعدها على تأمين إدراجها في كبريات منصات التداول، من أمثال: Gate.io وBitget وMEXC.



وسجَّل سعر العملة أعلى مستوياته على الإطلاق عند 0.0023$ في أيار/مايو من عام 2023، حيث بلغ إجمالي أحجام تداولها اليوميّ ملايين الدولارات، إلا أن قيمتها شهدت تراجعاً كبيراً منذ ذلك الحين.

يمثل سعر عملة SPONGE الحالي انخفاضاً بنسبة 79% نزولاً من أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث يتم تداولها بالقرب من مستوى 0.00044$. لكن وبالرغم من اختبارها لهذا المدى من الانخفاض، فقد بدأت باكتساب الزخَم مجدّداً خلال الأسابيع الأخيرة محققةً ارتفاعاً بنسبة 220% منذ 21 كانون الأول/ديسمبر، ليجذبَ هذا الارتفاع انتباه المستثمرين والمتداولين ممّن يتساءلون عن مدى أهلية عملة SPONGE لاتخاذ مسار صاعد مُستدام.



وتشير بيانات موقع CoinMarketCap إلى ارتفاع حجم التداول اليوميّ لعملة SPONGE بنسبةٍ هائلةٍ بلغت 55%، ما يدلّ على ازدياد اهتمام المستثمرين بها، كما تدفق أعضاءُ جددٌ إلى القناة الرسميّة للمشروع على تيليجرام، حيث يناقش المستخدمون إمكانياتها وآفاقها.

النسخة الثانية من عملة سبونج (Sponge V2) تهدف إلى إضافة استخداماتٍ وظيفيةٍ لنظامها التقنيّ

يعود تجدّد الاهتمام بعملة SPONGE -بشكلٍ أساسيٍّ- إلى اقتراب إصدار نسختها المحسّنة SPONGEV2، حيث طوّر الفريق آلية رهنٍ مبتكرةً تمنح مالكي عملة SPONGEالأصلية مكافآتٍ على هيئة عملات SPONGEV2 عند إطلاقها، وتسعى النسخة الجديدة كي تبني على النجاح المُبهر الذي حققته نسختها الأصلية عبرَ إضافة استخداماتٍ وظيفيةٍ يمكن الاستفادة منها.

يتمثل مكمن الجاذبية الرئيسيّ للعملة الجديدة في تطوير لعبة سباقٍ قائمةٍ على البلوكتشين وفق نموذج اللعب من أجل الكسب (P2E) تحت اسم "Sponge Racer"، حيث يمكن للمستخدمين كسب عملات SPONGEV2 من خلال التسابق مع أعضاء المجتمع الآخرين واحتلال أعلى مراتب لوحات متصدّري لعبة السباقات المثيرة، والتي ستتوفر بإصدارين -مدفوعٍ ومجانيّ- يتيح كلاهما إمكانية اللعب العابر أو اللعب بتنافسيةٍ عاليةٍ لتحقيق أقصى قدرٍ من الأرباح، ويهدف هذا الاستخدام الوظيفيّ لمنح عملة Sponge V2 استدامةً طويلة الأجل.

ووَضع الفريق خارطة طريقٍ جديدةً للنسخة المحسّنة تتكوّن من 3 مراحل بأهدافٍ محدّدة كإدراج العملة في كبريات منصات التداول والوصول إلى القيمة السوقية المستهدفة والبالغة 100 مليون دولار.



وقد حقق الإعلان عن عملة SPONGEV2 ضجّةً هائلةً حول نظام سبونج التقنيّ، حيث حثَّ اليوتيوبر ماثيو بيري (Matthew Perry) مشتركيه البالغ عددهم 206,000 على "مراقبة هذه العملة الواعدة".

تهافت المستثمرين على رهن عملات SPONGE قبل إدراج نسختها المحسّنة في منصّات التداول

تتمثل الطريقة الوحيدة للحصول على عملات SPONGEV2 حالياً في آلية الرهن للربط (Stake-to-Bridge) الجديدة، والتي تمكّن حاملي العملة الأصلية SPONGE من رهنها عبرَ بوّابة الرهن على موقع sponge.vip؛ ما يعني موافقة مالكيها على حجز ممتلكاتهم منها بشكلٍ دائم لقاء اكتساب عملات SPONGEV2 فورَ إطلاقها، إضافةً إلى كسب عوائد رهنٍ سنويةٍ تبلغ نسبتها حالياً 490%.



أمّا بالنسبة لمن لا يمتلك عملات SPONGE، فيمكنهم شراؤها مباشرةً عبر أداة الشراء المتوفّرة على الموقع الرسميّ للمشروع، ليتم رهنها تلقائياً بنقرة واحدة.

يتيح هذا الخيار لمن لا يمتلك عملة SPONGE حالياً فرصة امتلاك النسخة الجديدة SPONGEV2 قبل إطلاقها للتداول في السوق المفتوحة، ويتهافت المستثمرون حالياً على شراء عملات SPONGE مع اقتراب موعد إطلاق SPONGEV2 بهدف تعظيم مخصّصاتهم من الإصدار الجديد.



ويتضح أثر هذا النشاط على سعر عملة SPONGE بدليل ارتفاعها بنسبة 17% خلال يوم واحد، لتناهز قيمتها السوقية حالياً 12 مليون دولار، ما يعني بقاءها ضمن اعتبارات المستثمرين رغم عودتها للأضواء مؤخراً فقط، حيث يأمل مجتمعها بوصول أخبار إصدارها الجديد إلى جموع المتعاملين بالقطاع، ما قد يساعدها على تعظيم مكاسبها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.



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