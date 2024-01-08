"طوفان الأقصى" في يومها الـ95.. الاحتلال يتكبد مزيدًا من الخسائر في غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ95، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

وكشفت مصادر عبرية أن يوم أمس الاثنين كان "الأقسى" على جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

حيث قتل "9 ضباط وجنود وأصيب آخرون في هجومين منفصلين خلال معارك بقطاع غزة في الـ24 ساعة الماضية".

كما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها "أفشلت محاولة إسرائيلية لتحرير أحد أسرى الاحتلال في مخيم البريج (وسط) بعد تسلل قوة خاصة لمكان اعتقد العدو وجود أحد الأسرى داخله، وتم التصدي للقوة وإفشال مهمتها والاشتباك معها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، وتم التحفظ على بعض مقتنيات القوة الخاصة".

وفي بيان منفصل، قالت القسام إن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية خاصة داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح قرب منطقة المحطة بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وبحسب أحدث بيانات نشرها جيش الاحتلال، فقد ارتفع عدد الجرحى من جنوده وضباطه إلى 1042 جريحا منذ بدء هجومه البري على غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهم 228 جروحهم خطيرة، في حين بلغ العدد الإجمالي 2438 جريحا منذ اندلاع الحرب في السابع من الشهر نفسه.

أما عدد القتلى من الجنود والضباط الإسرائيليين فقد بلغ 510 منذ بدء الحرب، منهم نحو 180 منذ بدء الهجوم البري.

ومنذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى يوم الاثنين 23 ألفا و84 شهيدا و58 ألفا و926 جريحا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع، ومعظم الشهداء والجرحى من النساء والأطفال.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ95 :