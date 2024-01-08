القسام تفشل محاولة تحرير أحد الأسرى "اعتقد" الاحتلال بوجوده في المكان

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، عن إفشال محاولة "إسرائيلية" لتحرير أحد أسرى الاحتلال في مخيم البريج، بعد تسلل قوة خاصة والاشتباك معها.

وقالت القسام في بيان مقتضب، إنها "أفشلت محاولة صهيونية لتحرير أحد أسرى الاحتلال في مخيم البريج بعد تسلل قوة خاصة لمكان اعتقد العدو وجود أحد الأسرى فيه".

وأضافت أنه "جرى الاشتباك مع القوة وإيقاعها بين قتيل وجريح، إلى جانب التحفظ على بعض مقتنياتها".

وفي بيانٍ آخر، قالت القسام، إنها فجّرت عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوة إسرائيلية والاشتباك مع من تبقى من أفرادها بالأسلحة الرشاشة داخل أحد المدارس قرب منطقة المحطة بمدينة خانيونس وحضرت طواقم الإنقاذ للمكان لإجلاء القتلى والمصابين.

وأضافت، أنها استهدفت قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة "الياسين 105" والاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة وإيقاعهم بين قتيل وجريح داخل إحدى المدارس قرب منطقة المحطة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

قالت القسام إنها تمكنت من استهداف قوة إسرائيلية خاصة داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح قرب منطقة المحطة بمدينة خانيونس.

وتابعت أن القسام استهدفت دبابة ميركفاه بقذيفة الياسين 105 قرب منطقة المحطة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

وكانت كتائب "القسام" أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها "قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، قالت "القسام" إنها "قنصت جنديا من جنود الاحتلال وقتلته ببندقية من طراز الغول شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".