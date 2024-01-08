الاحتلال يغتال ثلاثة شبان في طولكرم

وطن: اغتال الاحتلال مساء اليوم الاثنين 3 شبان في ضاحية اكتابا شمال طولكرم.

وقالت وزارة الصحة إن الشهداء هم: يوسف علي الخولي (22 عامًا)، وعاهد سلمان موسى (23 عامًا)، وطارق أمجد شاهين (24 عامًا).

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة خاصة اقتحمت ضاحية اكتابا وتم اكتشافها، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مع المقاومين، تبع ذلك اقتحام تعزيزات عسكرية إسرائيلية من بوابة سنتاعوز (104)، وسط إطلاق نار كثيف، ما أدى لاستشهاد 3 شبان.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال تعمدت دهس أحد الشهداء عدة مرات بعد إصابته بالرصاص، ما أدى لتهشم كامل في رأسه.

من جهتها، قالت كتيبة طولكرم "الرد السريع"، في بيان عقب عملية اغتيال الشبان الثلاثة: "ننعى بكل فخر واعتزاز شهداء محافظة طولكرم الذين التحقوا بكوكبة الشهداء إثر عملية إغتيال جبانة نفذها العدو الصهيوني في منطقة اكتابا الصمود، وهم:الشهيد البطل أحد مقاتلين الرد السريع يوسف الخولي، والشهيد البطل عاهد رجب، والشهيد البطل طارق شاهين".

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم الإضراب الشامل لجميع مناحي الحياة في المدينة حدادا على أرواح الشهداء.