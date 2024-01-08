مؤسسات حقوقية ومجتمع مدني عربية تطالب الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان الانضمام لجنوب أفريقيا

وطن: أصدرت 75 مؤسسة حقوقية ومجتمع مدني عربية بياناً طالبت من خلاله الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الانضمام و/أو الدعم والإسناد للدعوى التي أقامتها جمهورية جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وجاء في البيان: “ترى المؤسسات الموقعة بأن مهمة وقف حرب الإبادة الجماعية ومنعها ومعاقبة مرتكبيها يجب أن تتصدر أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان بل والأسرة الدولية، ما يوجب على دول العالم قاطبة وبخاصة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، وتلك المنضمة للاتفاقية المذكورة سرعة اتخاذ كافة السبل والإجراءات القانونية لإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف حربها التي لا يزال الشعب الفلسطيني ولا سيما في غزة يتعرض لها، بما في ذلك اتخاذ سائر العقوبات بما فيها استخدام القوة للوقف الفوري لحرب الإبادة هذه ،ومعاقبة مرتكبيها، وإحالتهم إلى المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وسائر المحاكم المختصة بما فيها محكمة العدل الدولية. وتعتقد المؤسسات الموقعة أن الواجب القانوني والأخلاقي والإنساني والقيمي يوجب بل ويلزم أعضاء مجلس حقوق الإنسان بالانضمام إلى تحرك دولة جنوب أفريقيا القانوني، وإسناده ودعمه بكافة إجراءات وسبل الدعم القانوني والفعلي لضمان وحماية الأمن والسلم الدوليين، ووضع حداً لحرب الإبادة هذه، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني كافة.”

وفي ذات السياق وقّعت 833 مؤسسة دولية وعربية بياناً يحُث الدول الأخرى في مجلس حقوق الإنسان على تعزيز هذه الشكوى الصارمة والمجادلة جيدًا عن طريق تقديم فوري لإعلان التدخل إلى المحكمة الدولية، كما وجّهت المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني الكويتية رسالة إلى وزير الخارجية الكويتي طالبت من خلالها بانضمام دولة الكويت لجمهورية جنوب أفريقيا في دعواها. وأعلنت كل من بوليفيا وتركيا وماليزيا انضمامها لجنوب أفريقيا في الدعوى، فيما أعلن وزير الخارجية الأردني تأييد الأردن لدعوى جنوب أفريقيا وعزمها تقديم مذكرة مرافعة إسناداً للدعوى. ويُذكر أن بديل- المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين أعدّ نموذجاً لرسالة مماثلة لتوجيهها لكل من البعثات الدائمة للأمم المتحدة في نيويورك والبعثات الأممية في جنيف ووزارات الخارجية في الدول الأعضاء لمجلس حقوق الإنسان.

وتتجه الأنظار إلى ما ستقرره المحكمة في الطلب المستعجل المتفرع عن الدعوى والمطالب بإلزام دوله الاحتلال على وقف حربها على الفور والمقرر النظر فيه من قبل المحكمة يومي الخميس والجمعة المقبلين الحادي عشر والثاني عشر من كانون ثاني الجاري.

المؤسسات الموقعة على البيان:

1. المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة”- فلسطين

2. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان -الأردن

3. مرصد حريات- المغرب

4. منظمة حريات الإعلام والتعبير-المغرب

5. مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية -فلسطين

6. جمعية العودة الصحية-فلسطين

7. منظمه برلمانيون عرب ضد الفساد- الكويت

8. المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) -فلسطين

9. الجمعية البحرينية للشفافية- البحرين

10. مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة- العراق

11. جمعية ترانزبيرانسي- المغرب

12. منتدى جمعيات مرتيل- المغرب

13. المنظمة العربية لحقوق الإنسان- ليبيا

14. جمعية المبادرة النسوية للتنمية القروية- المغرب

15. جمعية الشابات المسيحية-عمان – الأردن

16. مركز حماية وحرية الصحفيين – الأردن

17. مرصد الإعلام لشمال أفريقيا والشرق الأوسط / مجموعة منظمات من عدة دول عربية – تونس

18. جمعية أنا إنسان لحقوق المعاقين (الأردن) -المملكة الأردنية الهاشمية

19. الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين

20. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس- بلجيكا

21. الجمعية الأردنية للدراسات والبحوث الجنائية- الأردن

22. جمعية تنمية المجتمع وشؤون الاسرة “مجتمعي” – الأردن

23. الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية — الكويت

24. نادي خريجي الجامعات والمعاهد المصرية في الأردن

25. أكاديمية الدراسات الاسلامية والانسانية – تركيا

26. تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان- الأردن

27. جمعية الأمل للصم والبكم الخيرية- فلسطين/الخليل

28. الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي ) – الكويت

29. بوابة العرب للأعمال الإنسانية – باكستان

30. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات- تونس

31. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية- السويد

32. إتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني

33. جمعية ائتلاف ملتزمون- الجمهوريّة التونسية

34. مركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان -الأردن

35. الإتحاد العام للمراكز الثقافية- فلسطين

36. الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام- الكويت

37. مركز الفينيق للتنمية المستدامة -الأردن

38. جمعية المحامين الكويتية – دولة الكويت

39. مركز البديل للدراسات والأبحاث – الأردن

40. اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة- الأردن

41. المؤسسة الأحوازية للثقافة والإعلام- الأحواز

42. منتدى الديمقراطية والمواطنة- المغرب

43. جمعية التضامن المدني المتوسط – تونس

44. الاتحاد العام التونسي للشغلUGGT- تونس

45. شبكة المرأة لدعم المرأة – الأردن

46. جمعيه المرأة في مواقع صنع القرار

47. جمعية الشفافية الكويتية/ الكويت

48. جمعية التعاون للتنمية المجتمعية- فلسطين

49. مركز الدراسات النسوية – فلسطين

50. رابطة أهل السنة في إيران- لندن

51. الجمعية الأردنية لحقوق الانسان- الأردن

52. مركز الشفافية الأردني – الأردن

53. جمعية متطوعون بلا حدود – لبنان

54. مركز العدل للمساعدة القانونية- الأردن

55. عبير الندى للتجارة والمقاولات- الكويت

56. نقابة المهندسين – مركز القدس- فلسطين

57. الجالية الفلسطينية في هولندا

58. مؤسسة مجتمعات محلية – فلسطين

59. إتحاد المهندسين اللبنانيين- لبنان

60. لجان العمل الصحي- فلسطين

61. جمعية رؤى نسائية _الأردن

62. منظمة مربيات موريتانيا

63. منظمة الخير الإنسانية- العراق

64. شبكة الإعلام المجتمعي- الأردن

65. جمعية سفير الخيرية

66. مركز ابداع المعلم- فلسطين

67. منظمة بيت الطفل- اليمن

68. الجمعية الشرقية للزراعة والتطوير- فلسطين

69. جمعية التضامن الخيرية- فلسطين

70. مركز حقوق اللاجئين- لبنان

71. الشبكة المغربية لحماية المال العام- المغرب

72. المرصد الأحوازي لحقوق الإنسان- الأحواز

73. الجمعية الكويتية لأمن المعلومات – دولة الكويت

74. التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان- المغرب

75. جمعية بنت الأرض- مصر