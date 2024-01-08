إصابة شاب من مخيم الدهيشة جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بعد اعتقاله

وطن: أصيب شاب من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، اليوم الإثنين، عقب اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح، بعد اعتقاله.

وذكرت مصادر محلية أن الشاب نبيل أبو يابس تعرض للضرب من قوات الاحتلال التي اعتقلته اليوم من منزله، ما أدى إلى إصابته بكسر في يده اليسرى ورضوض وجروح في أنحاء جسده .

و تم نقل أبو يابس إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، مشيرا الى أنه تعرض للتعذيب في معتقل "عصيون" على مدار ثماني ساعات وهو مشبوح ومقيد الأرجل ومعصوب العينين، قبل الإفراج عنه.