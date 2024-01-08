العراق يرسل باخرة محملة بـ 10 ملايين لتر وقود إلى غزة

وطن: أوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، الاثنين، أن الحكومة العراقية أرسلت باخرة محملة بـ 10 ملايين لتر من وقود السولار، لتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاع غزة.

وذكرت الوكالة أن الباخرة "بغداد" وصلت إلى ميناء سيناء البحري، قبيل التنسيق لإدخالها إلى قطاع غزة بالتعاون مع الجانب المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، لتلبية الطلب المتزايد في القطاع.

ولم تشر الوكالة لنقل الوقود من عدمه إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، واكتفت بالإشارة إلى التنسيق مع الجانبين المصري والفلسطيني لتسلم الكمية، بينما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات المصرية أو الهلال الأحمر الفلسطيني.

المصدر: "الاناضول"