وطن: أعلنت كتائب القسام، مساء اليوم الاثنين، قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية ردًا على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري: "كتائب القسام تقصف "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الاسرائيلية بحق المدنيين".

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 8 صواريخ أُطلقت من غزة تجاه منطقة "تل أبيب" قبل قليل.

وذكرت قيادة الجبهة الداخلية أن أكثر من 30 موقعا دوت فيها صافرات الإنذار عقب رشقة صاروخية من غزة تجاه غلاف ووسط الأراضي المحتلة عام 1948.