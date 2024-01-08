جيش الاحتلال يُقر بإصابة 103 من جنوده خلال 24 ساعة الماضية

وطن: كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم ، أنّ بيانات جيش الاحتلال تظهر إصابة 103 جنود بينهم اثنان في حالةٍ خطرة خلال معارك يوم أمس.

وفي السياق، تحدّثت وسائل إعلام عبرية عن أنّه "منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر تمّت معالجة 222 جريحاً في مستشفى رمبام أصيبوا في ساحات القتال في الجنوب والضفة الغربية والشمال".

وفي وقت سابق، تحدّثت وكالة "بلومبرغ"، عن العدد المتزايد لجنود "جيش" الاحتلال الإسرائيلي الجرحى من جرّاء الحرب على قطاع غزة، قائلةً إنّ ذلك "يُمثّل تكلفة خفية للحرب".

وقال رئيس منظمة المحاربين القدامى للمعوّقين، إيدان كليمان، لـ "بلومبرغ"، إنّ "عدد الجرحى من المرجح أن يصل إلى ما يقرب من 20 ألفاً بمجرد إدراج أولئك الذين يُشخّصون باضطراب ما بعد الصدمة".

وأضاف كليمان أنّه "لم يسبق رؤية كثافة في أعداد الجرحى مثل التي نشهدها الآن"، مشيراً إلى "وجوب إعادة تأهيل هؤلاء الجرحى، في حين أنّ السلطات الإسرائيلية لا تدرك خطورة الوضع".

ولفتت "بلومبرغ" إلى أنّ "هناك شريحة كبيرة ومتزايدة من الجرحى، ومصابة أيضاً بصدمات نفسية عميقة، والتي تظهر معاناتها كتكلفة خفية للحرب".

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