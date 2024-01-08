بسبب ضربات المقاومة اللبنانية .. تدهور الوضع الاقتصادي شمال فلسطين المحتلة

وطن: أكّدت وسائل إعلام عبرية،اليوم أنّ التصعيد المتواصل على "الحدود الشمالية" يزيد من حالة القلق لدى السكان خاصةً على الجانب الاقتصادي.

وذكرت قناة "مكان" الإسرائيلية، أنّ الأوضاع الأمنية على "الحدود الشمالية" والتي تتصاعد من يومٍ إلى آخر، والمصير المجهول "للجبهة الشمالية"، يُلقي بظلاله على مختلف مناحي الحياة، والأبرز فيها الأوضاع الاقتصادية الصعبة المتدهورة في الفترة الأخيرة.

وأفاد مراسل القناة بأنّ التراجع الكبير في المبيعات والمدخولات التي تشهدها المحال التجارية على "الحدود الشمالية" منذ اندلاع الحرب يبدو واضحاً، إذ واصلت نسبة الانخفاض في المبيعات إلى أكثر من 70%.

ورأى أنّ ذلك يعود إلى الخوف والقلق الشديدين لدى المستوطنين، حيث تحوّل خروجهم من منازلهم ووصولهم إلى المراكز التجارية والتسوّق فيها خلال الحرب الدائرة إلى أمرٍ نادر.

ولفت المراسل إلى أنّ المستوطنين في شمالي فلسطين المحتلة يعيشون واقعاً صعباً، وخصوصاً الذين يقطنون بمحاذاة الشريط الحدودي، مشيراً إلى أنّ أصوات المدفعية والقذائف الصاروخية التي يُطلقها حزب الله تُسمع على مدار الساعة تقريباً.

ويعوّل المستوطنون في هذه المناطق، وفقاً لـ"مكان"، على المستويين السياسي والعسكري، للتعامل بجدية مع "تهديدات حزب الله".

وأشار المراسل إلى أنّ مصير المستوطنات على "الحدود الشمالية" وعودة المستوطنين إليها، مربوط بشكل مباشر في الجهود الدولية الإقليمية لنزع فتيل الحرب بين حزب الله و"إسرائيل".

وبحسب قناة "مكان"، فإنّه في حال فشل هذه الجهود، تصبح "المواجهة العسكرية أمراً حتمياً بين الطرفين"، ما قد يجعل واقع هذه المنطقة مجهولاً وضبابياً حتى إشعارٍ آخر