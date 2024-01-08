اغتيال القيادي البارز في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله وسام طويل

رام الله - وطن: أغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الاثنين، قيادي ميداني بارز في حزب الله اللبناني، قالت مصادر لبنانية انه وسام طويل

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله) استشهاد القيادي في وحدة الرضوان وسام حسن طويل “الحاج جواد” من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وقالت مصادر لبنانية ان الطويل الذي جرى استهدافه هو قيادي ميداني في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، عالية التدريب.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوقوع إصابات جراء استهداف الاحتلال مركبة في خربة سلم.

فيما علقت قناة كان العبرية إن اغتيال المسؤول الكبير في وحدة الرضوان بمثابة " ضربة مؤلمة للغاية "لحزب الله