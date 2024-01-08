مستوطنون يهدمون غرفة زراعية وسلاسل حجرية في ترقوميا غرب الخليل

وطن: هدم مستوطنون، اليوم الإثنين، غرفة زراعية وسلاسل حجرية في بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل.

وقال الناشط في لجان مقاومة الجدار والاستيطان سليمان المرقطن، إن مستوطين هدموا غرفة زراعية في منطقة الطيبة "فرش الهوى" تعود للمواطن مجدي حجازي، وسلاسل حجرية في أرض المواطن إبراهيم المرقطن.

وأضاف أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الاقتراب من أراضيهم في منطقة الطيبة، قرب مستوطنة "أدورا"، التي تشهد اعتداءات للمستوطنين على ممتلكات المواطنين.