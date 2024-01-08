الاحتلال يقتحم بيت أمر ويستولي على مركبة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منطقة الظهر ببلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت عدة منازل وفتشتها واستولت على مركبة.

وقال الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض، إن جنود الاحتلال داهموا عددا من منازل المواطنين بمنطقة الظهر، وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها، عُرف من أصحابها: موسى عادل الصليبي، كما استولى الجنود على مركبة المواطن صادم الصليبي.

وكان عدد من الشبان قد أصيبوا، الليلة الماضية، بحالات اختناق خلال مواجهات شهدها مدخل بيت أمر، حيث قام الجنود بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام