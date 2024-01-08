الإغاثة الزراعية ومؤسسة النداء الفلسطيني الموحد تواصلان تقديم خدماتهما للنازحين

رام الله - وطن: تواصل الإغاثة الزراعية ومؤسسة النداء الفلسطيني الموحد تقديم الخدمات للنازحين في مراكز الإيواء ولدى الأسر المستضيفة في قطاع غزة، وعملت كلا المؤسستين على توفير ملابس شتوية لـ 500 أسرة نازحة في مراكز الإيواء في جباليا في شمال قطاع غزة.

كما وفرت الإغاثة الزراعية ومؤسسة النداء الفلسطيني الموحد 3 آلاف صندوق مياه للنازحين في مركز إيواء نادي خدمات دير البلح، حيث تم توفير 27 ألف لتر من مياه الشرب لألف أسرة نازحة.

وتأتي جهود الإغاثة الزراعية ومؤسسة النداء الفلسطيني الموحد بهدف توفير حاجة الأسر النازحة من المياه والطرود الغذائية الطازجة والتموينية في ظل تزايد حاجة الأسر لهذه المستلزمات بسبب الحرب.