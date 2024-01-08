مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطن من فحمة جنوب جنين

وطن: اعتدى مستوطنون، الليلة الماضية، على مواطن من قرية فحمة جنوب جنين بالضرب، أثناء وجوده قرب مدينة أم الفحم داخل أراضي الـ48.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، بأن مستوطنين هاجموا الشاب إحسان محمد صعابنة، واعتدوا عليه بالضرب، ما أدى إلى إصابته بكسر في الإبهام وبرضوض في اليد، فتم نقله بمركبة إسعاف بلدة برطعة إلى المستشفى.

وقال صعابنة، إنه تعرض للضرب والتنكيل من مستوطنين قاموا بمهاجمته، أثناء وقوفه على الشارع الرئيس قرب أم الفحم بانتظار حافلة، وتم نقله إلى مركز صحي، ومن ثم نُقل بمركبة إسعاف فجر اليوم إلى مستشفى ابن سينا.