الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من مدينة نابلس وقرية قبلان

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 12 مواطنا من مدينة نابلس وقرية قبلان جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت شوارع 10، وفطاير، وهواش في المدينة، وحاصرت أحد المنازل، وداهمت منازل أخرى وقامت بتفتيشها، والعبث بمحتوياتها، واعتقلت ثلاثة مواطنين منها وهم: الشقيقين كفاح ويزن الزاغه من شارع فطاير، وعنان عماد طبيلة من شارع هواش.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية قبلان جنوب نابلس، وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واحتجزت عددا من المواطنين وقامت بالتحقيق معهم ميدانيا، واعتقلت تسعة آخرين وهم: محمود الحج أحمد أزعر، والشقيقين صلاح، وأحمد أزعر، وخطاب أحمد حسين أزعر، ومحمد قاسم أزعر، وعبادة محمود أزعر، وعمر محمود قاسم أزعر، وجهاد صالح العله، وبلال شريف العلة، وصالح أحمد أزعر.