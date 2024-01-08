170 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة ومعارك ضارية في خان يونس

وطن: شن طيران الاحتلال الحربي صباح اليوم الاثنين، غارات عنيفة على وسط وجنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 8 مواطنين جدد لترتفع الحصيلة إلى نحو 170 شهيدا خلال الساعات الـ24 الماضية، بالتزامن مع تواصل الاشتباكات الضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في محاور عدة.

واستهدفت غارة الاحتلال -فجر اليوم- منزلا غرب دير البلح (وسط القطاع) وخلفت 8 شهداء وعشرات المصابين والمفقودين.

وشنت مقاتلات الاحتلال فجرا سلسلة غارات عنيفة على مخيم المغازي الذي يقع أيضا وسط القطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أمس مجازر جديدة بحق المدنيين أسفرت عن استشهاد 160 مواطنا وإصابة 250 آخرين.

وفي شمالي القطاع، استشهد 60 مواطنا على الأقل معظمهم من النساء والاطفال في قصف استهدف منزلا مأهولا بالسكان والنازحين في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا.

قصف مدرسة للأونروا

وفي وسط قطاع غزة، استشهد أكثر من 30 مواطنا وإصابة نحو 50 جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة المغازي الابتدائية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتؤوي نازحين.

وبقيت جثامين الشهداء داخل المدرسة المحاصرة والدمار الذي لحق بها.

وفي المنطقة نفسها، اندلعت حرائق في شارع صلاح الدين، وبث ناشطون صورا للحرائق التي اندلعت إثر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المنطقة.

وكان 71 مواطنا -بينهم 14 طفلا- استشهدوا في خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي المكثف الجوي والبري والبحري.

ومن بين الشهداء الصحفيان مصطفى ثريا وحمزة الدحدوح (نجل الزميل وائل الدحدوح)، وقد استهدف جيش الاحتلال سيارتهما بالصواريخ، بينما كانا متوجهين إلى رفح.

وفي خان يونس أيضا، أظهرت صور لحظة نسف قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا بالكامل باستخدام متفجرات.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت -أمس الأحد- أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 22 ألفا و835 شهيدا، و58 ألفا و416 جريحا.