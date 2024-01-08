الاحتلال يداهم عددا من المنازل في بلدتي دورا ويطا

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، بلدتي دورا ويطا بمحافظة الخليل، وفتشت عدد من منازل المواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة العلقه في بلدة دورا جنوب الخليل، وداهمت وفتشت منزل الأسير عايد دودين، فيما قامت بتفجير ابواب عدد من المنازل القديمة وغير المأهولة، وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رقعه ببلدة يطا، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، عرف من بين أصحابها، رافت خالد جبور، ومنازل أخرى تعود لنفس العائلة.