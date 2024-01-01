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عائلة العصعوص تروي لـوطن تفاصيل مجزرة الاحتلال بحق 7 من أبنا ...
عبد الهادي حنتش الخبير في شؤون الاستيطان لـوطن: إقامة 9 بؤر ...
صالح العاروري.. رجل حفر اسمه في تاريخ النضال الفلسطيني لا يم ...
"كفى للعدوان،، كفى للصمت" ... رسائل من رام الله الى جنين وغز ...
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب فهمي شاهين لـوطن: " الاحتلال ل ...
"طوفان الأقصى" في يومها الـ94.. المعارك تحتدم وسط غزة والاحت ...
أسامة حمدان: المقاومة بخير في شمال وجنوب غزة و تتحكم بمسار ا ...
مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب
10 أطفال على الأقل يفقدون سيقانهم يومياً في غزة
الاحتلال يقتحم مدينة رام الله ويحاصر عدة مباني فيها
بصاروخ "الأرقب" المطور.. المقاومة العراقية تضرب هدفاً حيوياً ...
الجولان المحتل في مرمى ضربات المقاومة العراقية
تحول كبير..النقابات الأميركية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ...
صحف عالمية: "إسرائيل "عاجزة عن حسم المعركة في غزة
لبنان: المقاومة تستهدف جنود الاحتلال في المالكية والمنارة وت ...
الاقتصاد المنزلي في مواجهة الإغلاق والبطالة
حصار مطبق على مخيم العروب
القبور "مُكتظة" في محافظة الوسطى بقطاع غزة
"لا تدفعوا ثمن الرصاص الذي يقتل أطفالنا".. مقاطعة منتجات الا ...
شح الزيت والزيتون في غزة بسبب العدوان
على هامش الغضب..
ما هو المطلوب فلسطينيا بعد الحرب على غزة؟
غزة ورهانات نتنياهو الفاشلة
حديث هادئ في أجواء ملتهبة: النهوض الفلسطيني والسقوط العربي
الإبادة الجماعية في غزة في دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العد ...
لجنة القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.. ملف فساد أسود أغلق ...
تحقيق استقصائي لوطن وأمان: غياب تأمين صحي شامل.. حرمان الكثي ...
تحقيق استقصائي لوطن: الدعم الحكومي للجمعيات.. معايير واضحة ف ...
أين ذهبت أموال التبرعات التي جمعتها وزارة الأوقاف لصالح اللا ...
تحقيق استقصائي لوطن: "المواد الأساسية.. تلاعبٌ بالأسعار وغيا ...
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