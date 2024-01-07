"طوفان الأقصى" في يومها الـ94.. المعارك تحتدم وسط غزة والاحتلال يواصل حرب الابادة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ94، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

واستأنف جيش الاحتلال يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول عدوانه على القطاع بعد هدنة إنسانية استمرت سبعة أيام.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزّة، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع جرّاء العدوان الإسرائيلي المُستمر منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 22835 شهيداً.

وأخرج العدوان 30 مستشفى في القطاع عن الخدمة، ونفّذ الاحتلال الإسرائيلي 1903 مجازر حتى الآن، فيما سرق جنود الاحتلال أموالاً وذهباً من القطاع بقيمة أكثر من 90 مليون شيكل، وفق المكتب الحكومي.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة، ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 109 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزّة، وذلك بعد ارتقاء الزميلين الصحافيين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا بقصف إسرائيلي على القطاع.

من جانب اخر، تركزت الاشتباكات في غزة، وسط القطاع وجنوبه مع إعلان فصائل المقاومة عمليات جديدة ضد جنود الاحتلال.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها قصفوا قوات الاحتلال المتوغلة في مخيم المغازي وسط القطاع بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وقالت القسام إن مقاتليها استهدفوا دبابتين من نوع ميركافا وجرافة عسكرية بقذائف "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأكدت أن المقاتلين أوقعوا الجنود في الدبابتين بين قتيل وجريح.

وأضافت أن مقاتليها أبلغوا كذلك عن تفجير نفقين في جنود الاحتلال وحقل ألغام في قوة راجلة مكونة من 7 جنود.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ94 :

12:11|قوات الاحتلال تقتحم منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

12:08|اشتباكات ضارية في حي المنارة جنوب شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

12:06مدفعية الاحتلال تقصف بلدتي حولا وميس الجبل جنوب لبنان.