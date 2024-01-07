الاحتلال يعتقل شابا ويقتحم عدة بلدات وقرى في جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا من جنين، واقتحم بلدة يعبد والعديد من قرى المحافظة، واستولي على دراجة نارية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قيس محمد جميل زيدان من جنين، على حاجز عسكري بالقرب من قرية المنصورة جنوبا، واقتحمت يعبد وسيرت آلياتها في أحياء البلدة في خطوة إستفزازية، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها، واستولت على دراجة نارية.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا آخر على مدخل قرية كفيرت، وآخر بالقرب من بلدة عرابة، حيث أوقف الجنود المركبات وفتشوها ودققوا في هويات راكبيها، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى جلبون، والمطلة، وزبوبا، ومركة، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، ونصبت حواجز متنقلة.

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