أسامة حمدان: المقاومة بخير في شمال وجنوب غزة و تتحكم بمسار المعركة

وطن: قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن المقاومون في الضفة الغربية ثابتون ويكبدون الاحتلال الخسائر.وأن الاحتلال لم يتمكن من تحقيق أي إنجاز على الأرض بخصوص الأهداف التي حددها.مضيفاً "قوات المقاومة بخير في اللواء الشمالي وفي لواء غزة وتواصل مقاومة الاحتلال".

مضيفاً "المقاومة تقارع الاحتلال الإسرائيلي وتثبت أنها تتحكم في مسار المعركة."

وأضاف حمدان في كلمة له مساء اليوم إن من يقرر مصير فلسطين وأرضها ونظامها هو شعبها فقط. وأي حديث عن مسألة تهجير الشعب الفلسطيني تحت عنوان الهجرة الطوعية هو ساذج .

وأشار حمدان أن استمرار الإدارة الأميركية في تسليح الاحتلال تأكيد على شراكتها في العدوان.

و أكد حمدان على أهمية الضغط لإيقاف القتال والسماح لمرور المساعدات إلى قطاع غزة. خاصة أن نحو 4% من سكان قطاع غزة بين شهيد وجريح ومفقود بعد 93 يوما من العدوان. وأكثر من 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة مشردون من بيوتهم. و109 صحفيين استشهدوا في غزةخلال العدوان .

