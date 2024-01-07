بصاروخ "الأرقب" المطور.. المقاومة العراقية تضرب هدفاً حيوياً في حيفا

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، أنّ مقاتليها استهدفوا بواسطة صاروخ "الأرقب" (كروز مطور بعيد المدى) هدفاً حيوياً في حيفا المحتلة في الأيام السابقة.

وأكدت المقاومة العراقية في بيان، أن الاستهداف يأتي "نصرةً لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأكد البيان أن المقاومة "ستواصل دكَّ معاقل العدو"، واعدةً بـ"المزيد".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المقاومة العراقية استهداف قاعدة للاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل بالطيران المسيّر، وذلك من بين عدة استهدافات أخرى طالت القوات الأميركية وقواعدها في العراق وسوريا.