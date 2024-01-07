قوات الاحتلال تصادر جرافة في الأغوار الشمالية

وطن: صادرت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، تصادر جرافة في منطقة الأغوار الشمالية.

وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو بإن قوات الاحتلال قد قامت بمصادرة جرافة أثناء عمله في تسهيل احد الطرق في منطقة الرأس الأحمر في الأغوار الشمالية.

وقالت البيدر بأن هذه الانتهاكات اليومية من قبل عصابات المستوطنين وقوات الاحتلال ضد المواطنين ما هي إلا سياسة للتضييق على السكان وإجبارهم على ترك اراضيهم لصالح السيطرة عليها وتوسيع المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية.