"أطباء بلا حدود" تسحب موظفيها من مستشفى شهداء الأقصى بغزة

وطن: أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" سحب موظفيها من المنطقة الوسطى بقطاع غزة، بما في ذلك مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، على خلفية تزايد هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت "أطباء بلا حدود" إن "الوضع اتخذ منعطفا خطيرا لدرجة أن بعض الموظفين الذين يعيشون في المناطق المجاورة لم يتمكنوا من مغادرة منازلهم بسبب التهديدات المستمرة من الطائرات المسيّرة والقناصة".

وفي وقت سابق الأحد، قالت وزارة الصحة بغزة إن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح تحت التهديد والاستهداف المباشر من المُسيّرات الإسرائيلية.