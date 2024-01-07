عائلة المواطن المعتقل لدى الاحتلال باجس حجاج (71 عاما) تناشد عبر وطن المؤسسات الدولية بالتدخل للإفراج عنه

وطن: ناشدت عائلة المواطن باجس حجاج (71 عاما)، من بلدة بيت ريما شمال رام الله، عبر وطن، المؤسسات الدولية بالتدخل بالإفراج عنه من سجون الاحتلال، كونه يعاني من أمراض مزمنة وبحاجة للعلاج المستمر.

وذكرت العائلة أن باجس حجاج يعاني من أمراض القلب والضغط، حيث خضع لعملية قلب مفتوح في العام 2016، وكذلك خضع لعمليات جراحية في كلتا عينيه، وهو بحاجة لمراجعة طبية دورية وعناية حثيثة.

وقالت العائلة إن قوات الاحتلال اعتقلت المسن حجاج، ونجله فادي، إضافة إلى اعتقال المواطن علي ساهر عليان حجاج بعد مداهمة منازلهم في بلدة بيت ريما شمال رام الله، فجر الخميس الماضي.