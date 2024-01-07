الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط قلقيلية

وطن: شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، من إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أغلقت المدخل الرئيسي الشمالي لبلدة عزون شرق قلقيلية بالبوابة الحديدية، ونصبت اليوم حاجزا عسكريا على المدخل الغربي (طريق عزبة الطبيب- عزون)، ومنعت مرور المركبات من وإلى البلدة ما أعاق حركة المواطنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا شرق المحافظة، على مدخل قرية النبي الياس ومدخل مدينة قلقيلية، وحاجزا عسكريا جنوب المحافظة بين بلدتي سنيريا وكفر ثلث، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة فجرا، واعتقلت شابين في العشرينات من عمرهما، وهما: زكريا وصلاح الدين سعسع، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما، كما داهمت منزلين يعودان لعائلة أبو عصب والخليلي وعبثت بمحتويات المنزلين وفتشتهما.