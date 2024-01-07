الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من جبل المكبر جنوب القدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة مواطنين من بلدة جبل المكبر، جنوب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت كلا من: أسامة الجليل، وثائر خليل، وبهجت خليل، وحسام شتيوي، وفرضت غرامات مالية على الأهالي.

وفي السياق ذاته، عرقلت قوات الاحتلال حركة المواطنين، وفتشت مركباتهم، عند حاجز مخيم شعفاط العسكري، شمال القدس المحتلة.

وفي سياق آخر، مددت سلطات الاحتلال فترة اعتقال الشاب عبد الله جابر من البلدة القديمة بالقدس المحتلة ليوم الأحد المقبل، وهو معتقل منذ التاسع عشر من الشهر الماضي.