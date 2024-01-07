تشييع الشهيد أحمد محارب في بلدة عبوين شمال رام الله

وطن: شيعت جماهير غفيرة، مساء اليوم الاحد، الشهيد أحمد محمود حسين محارب (28 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في البطن، في بلدة عبوين شمال رام الله.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة عبوين من مدخليها الرئيسيين باتجاه بلدتي سنجل وعارورة شمال رام الله، وداهمت عدة أحياء فيها، واندلعت مواجهات عنيفة، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والرصاص الحي باتجاه المواطنين.

وبحسب مصادر محلية، فإن 3 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في البطن والقدم، بينهم إصابة حرجة في البطن، وأعلنت الصحة استشهاد أحدهم في وقت لاحق.

وباستشهاد الشاب محارب يرتفع عدد الشهداء في محافظتي جنين ورام الله، منذ فجر اليوم الأحد إلى 8 شهداء، بينهم أشقاء.